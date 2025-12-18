Новости
Новости 18+
St
В России разрешили покупку алкоголя и сигарет через MAX наравне с паспортом
18+
Госдума приняла соответствующий закон undefined
Новости

В России разрешили покупку алкоголя и сигарет через MAX наравне с паспортом

Госдума приняла соответствующий закон

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями позволяет подтверждать возраст через мессенджер MAX. 


Уточняется, что с помощью MAX можно будет подтверждать возраст при покупке вейпов и газосодержащих бытовых товаров, при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.


Документ также устанавливает внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов.


На национальной платформе MAX зарегистрировалось 75 миллионов пользователей, сообщили ранее в пресс-службе мессенджера. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов активных пользователей, уточнили там. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#госдума #возрастной ценз #мессенджер max
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...