В России разрешили покупку алкоголя и сигарет через MAX наравне с паспортом

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями позволяет подтверждать возраст через мессенджер MAX.





Уточняется, что с помощью MAX можно будет подтверждать возраст при покупке вейпов и газосодержащих бытовых товаров, при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.





Документ также устанавливает внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов.





На национальной платформе MAX зарегистрировалось 75 миллионов пользователей, сообщили ранее в пресс-службе мессенджера. Среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов активных пользователей, уточнили там.