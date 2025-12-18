Новости
Столичный художник Дмитрий Холкин сделал проект о героях СВО
Он использует старинную технику получения изображений Фото: Департамент культуры Москвы
Столичный художник Дмитрий Холкин сделал проект о героях СВО

Он использует старинную технику получения изображений

Фото: Департамент культуры Москвы

В Московском музее современного искусства прошел необычный мастер-класс. Художник Дмитрий Холкин, недавно вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции, знакомил публику с амбротипией — старинной фотографической техникой XIX века, она появилась за 25 лет до изобретения современной фотографии. 


Изображение получается на стеклянной пластине, которая покрывается светочувствительным коллодионно-серебряным слоем. Каждый так называемый кадр — единственный в своем роде. 


«Мне важен взгляд этих людей. Профессиональный военный — штурмовик — 12−15 секунд стоял и смотрел. Сложно представить, что он вспоминал в это время», — отмечает Холкин.

Среди особо запоминающихся работ Холкина — портрет бойца из отряда «Куба», штурмовавшего завод «Азовсталь». Этот человек сопровождал худоника в поездке прошлым летом. Другой образ — священник с автоматом за спиной.


Дмитрий Холкин — член-корреспондент Российской академии художеств, член Московского союза художников, Творческого союза художников России. 

