ЦБ РФ намерен подать иски к европейским банкам из-за активов России

Несколько дней назад Банк России подал в суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, хранящему большую часть зарубежных российских активов (всего свыше 210 миллиардов евро). Сумма претензий составляет почти 18,2 триллиона рублей, или около 196 миллиарда евро. Еврокомиссия хочет использовать эти деньги для поддержки Украины. Бельгия и еще несколько стран, в том числе Италия, Венгрия и Чехия, выступают против.





Власти России также обсуждают возможные меры в ответ на действия со своими активами. Первым этапом может стать компенсация за счет прямых инвестиций из недружественных стран, в том числе за счет Нефтяного фонда Норвегии.