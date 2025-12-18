Новости
ЦБ РФ намерен подать иски к европейским банкам из-за активов России
Регулятор собирается вернуть незаконно удерживаемые средства, а также взыскать упущенную выгоду
Российский Центробанк из-за продолжения попыток Евросоюза осуществить незаконное изъятие активов России намерен взыскивать в российском арбитражном суде убытки с европейских банков. Об этом говорится в сообщении регулятора.


«Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», — заявили в Центробанке.

Несколько дней назад Банк России подал в суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, хранящему большую часть зарубежных российских активов (всего свыше 210 миллиардов евро). Сумма претензий составляет почти 18,2 триллиона рублей, или около 196 миллиарда евро. Еврокомиссия хочет использовать эти деньги для поддержки Украины. Бельгия и еще несколько стран, в том числе Италия, Венгрия и Чехия, выступают против. 


Власти России также обсуждают возможные меры в ответ на действия со своими активами. Первым этапом может стать компенсация за счет прямых инвестиций из недружественных стран, в том числе за счет Нефтяного фонда Норвегии.

