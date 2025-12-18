Премия «Москино» и Киностудии Горького поддержит тех, кто работает за кадром

Премия «Москино» и Киностудии имени Горького «Цех. За кадром» призвана показать важность всех профессий киноиндустрии, заявил генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов.





По его словам, в основе премии лежит понимание правительством Москвы необходимости рациональной поддержки всех участников киноиндустрии.





«Вторые профессии не менее творческие, чем те, что постоянно находятся в фокусе прессы и любителей кино. В своем таланте и профессионализме, старании создать кинопроект они равны. Этой премией, созданной «Москино» совместно с Киностудией Горького, мы хотим акцентировать внимание на том, что в сложном и многосоставном мире кинопроизводства в принципе нет вторых или менее важных профессий», — сказал Прокопов Агентству городских новостей «Москва».





Премия предназначена для тех, чья работа обычно скрыта от широкой публики и не освещается на кинофестивалях: для исторических консультантов, художников-постановщиков, кастинг-директоров, художников по костюмам, звукорежиссеров и других профессионалов отрасли.





Победителей будут выбирать в 12 номинациях. Прием заявок на премию начался и продлится до 30 января 2026 года.