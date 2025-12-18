Новости
Суд арестовал 15-летнего подростка, устроившего резню в подмосковной школе
Жертвой стал 10-летний ребенок, пострадал охранник undefined
Тверской суд Москвы арестовал 15-летнего подростка, напавшего на школу в городе Одинцово Московской области. Об этом пишет Telegram-канал «112». 


По данным ресурса, несовершеннолетний заключен под стражу на два месяца.


16 декабря вооруженный подросток ворвался в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2. В МВД сообщили, что 15-летний ученик сначала ударил ножом охранника, затем распылил ему в лицо газовый баллончик. После злоумышленник нанес многочисленные удары ножом 10-летнему мальчику, от чего тот скончался.


Силовики также отметили, что нападавший был приверженцем «деструктивного молодежного течения».

