Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

Президенту США Дональду Трампу сделали презент в виде целого ящика икры из Хабаровского края. Деликатес передал переговорщик президента США Стив Уиткофф, сообщили в Министерстве промышленности и торговли региона.





Дипломат попробовал икру на обеде в московском ресторане «Савва», перед тем как отправиться на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.





Угощение произвело на спецпосланника такое большое впечатление, что ему презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу. Ведомство опубликовало фото завода по заготовке икры.





Переговоры состоялись 2 декабря. Вместе с Уиткоффом на них присутствовал зять Трампа Кушнер. Переговорщикам из США во время торжественного обеда в ресторане «Савва» подали крабов, морские гребешки и черную икру — эта еда запрещена для иудеев, обратил тогда внимание Daily Storm.