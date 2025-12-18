Экспертиза выявила, что Долина продала квартиру в состоянии психического расстройства

Народная артистка России Лариса Долина «не могла оказывать сопротивление» мошенникам, поскольку под их влиянием у нее «отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций». Об этом говорится в решении Верховного суда по делу певицы.





«Указанное расстройство адаптации в сочетании с выявленными индивидуально-психологическими особенностями, состоянием выраженного эмоционального напряжения в период совершения в отношении нее противоправных действий лишало Долину способности к полноценному осмыслению направленности и смысловому содержанию действий неустановленных лиц, прогнозированию возможных последствий своих действий в юридически значимых обстоятельствах, ввиду чего Долина не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий и оказывать сопротивление», — сказано в документе.





Согласно одной из экспертиз, певица «не сохраняла возможность руководить своими действиями, так как находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии, не была осведомлена о современных формах мошенничества, а также рядом не оказалось людей, которые могли бы рассмотреть в действиях Долиной подверженность влиянию мошенников».





В решении также отмечено, что народная артистка России заплатила почти 4,5 миллиона рублей риелторам за поиск покупателя своей квартиры, которую в итоге приобрела Полина Лурье. После скандала с мошенниками агентство в ноябре 2024 года вернуло певице большую часть суммы.





Изначально стоимость квартиры Долиной составляла 130 миллионов рублей, но стороны сошлись на 112 миллионах. Лурье не устроило отсутствие двора и детской площадки, а также машино-места.





Верховный суд 16 декабря закрепил за Полиной Лурье право собственности на недвижимость. В пресс-службе суда заявили: Долина незаконно находится в квартире; если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении.