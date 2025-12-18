В Волгодонске Ростовской области спецслужбы предотвратили теракт в здании администрации

В городе Волгодонске Ростовской области 16-летнюю студентку задержали за полчаса до предполагаемого совершения ею теракта в здании городской администрации, сообщает Федеральная служба безопасности России. Украинские спецслужбы планировали использовать девушку как смертницу.





Патрульный наряд полиции в центре города остановил учащуюся колледжа, направлявшуюся к зданию городской администрации с большим рюкзаком, который вызвал подозрение у правоохранителей.





Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили наличие в рюкзаке взрывчатки. Там находилась самодельная бомба мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженная электронным реле времени.





По словам девушки, рюкзак она достала из тайника около садоводческого товарищества на окраине Волгодонска и должна была принести его к входу здания администрации для передачи депутату.





Исходя из пояснений студентки сотрудникам ФСБ, примерно месяц назад она стала жертвой интернет-аферистов. В рюкзаке, по сценарию мошенников, якобы находились деньги для взятки депутату.





15 декабря в ФСБ заявили о задержании в пяти регионах 10 россиян, которые поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетических и транспортных объектов под давлением спецслужб Украины.





Задержанные также рассказали, что под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на так называемые безопасные счета от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей.