В Волгодонске Ростовской области спецслужбы предотвратили теракт в здании администрации
В качестве смертницы украинские спецслужбы собирались использовать 16-летнюю девушку, уточнили в ФСБ undefined
В городе Волгодонске Ростовской области 16-летнюю студентку задержали за полчаса до предполагаемого совершения ею теракта в здании городской администрации, сообщает Федеральная служба безопасности России. Украинские спецслужбы планировали использовать девушку как смертницу. 


Патрульный наряд полиции в центре города остановил учащуюся колледжа, направлявшуюся к зданию городской администрации с большим рюкзаком, который вызвал подозрение у правоохранителей.  


Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили наличие в рюкзаке взрывчатки. Там находилась самодельная бомба мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженная электронным реле времени. 


По словам девушки, рюкзак она достала из тайника около садоводческого товарищества на окраине Волгодонска и должна была принести его к входу здания администрации для передачи депутату. 


Исходя из пояснений студентки сотрудникам ФСБ, примерно месяц назад она стала жертвой интернет-аферистов. В рюкзаке, по сценарию мошенников, якобы находились деньги для взятки депутату.


15 декабря в ФСБ заявили о задержании в пяти регионах 10 россиян, которые поджигали служебные автомобили и вмешивались в работу энергетических и транспортных объектов под давлением спецслужб Украины. 


Задержанные также рассказали, что под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на так называемые безопасные счета от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. 

