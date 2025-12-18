В Ростовской области погибли три человека в результате атаки украинских беспилотников

Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Еще девять человек пострадали. В ночь на 18 декабря беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.





В результате налета на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три получили ранения. Пожар на площади 20 квадратных метров был потушен.





В Ростове-на-Дону также пострадали два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление были на уровне пятого этажа. Предварительно, никто не пострадал.





В Батайске загорелись два частных дома, информировал губернатор. По его данным, ранения получили семь человек, четырем из них медики оказали помощь на месте. Троих госпитализировали, одного из них врачи спасти не смогли.





В утренней сводке Министерство обороны отчиталось, что за ночь над Россией перехвачено 47 дронов. 31 из них — над Брянской областью.