Первая в России публичная энтомологическая лаборатория открылась в «Биокластере»

При поддержке столичного Департамента культуры павильон №28 «Пчеловодство» стал частью единственного в стране «Биокластера», который открылся в Москве этим летом. В нем покажут первую в России публичную энтомологическую лабораторию и экспозицию «Жужжащий мир».





Площадка оборудована современными оптическими приборами с возможностью трансляции изображения на большой экран.





«В лаборатории будут проводиться занятия, адаптированные для разных возрастных групп посетителей, — от дошкольников до взрослых», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.





Лаборатория и экспозиция будут работать в разных форматах. Среди них — групповые посещения по будням для школьных и туристических групп, тематические программы и занятия по выходным, специальные мероприятия в дни праздников и памятные даты.





Для гостей также подготовят экскурсии, мастер-классы и практические занятия. Интерактивная экспозиция «Жужжащий мир» познакомит посетителей с жизнью насекомых. Открытие экспозиции «Жужжащий мир» для гостей состоится 18 декабря. Посещение площадки в этот день бесплатное в рамках Московской музейной недели. Приобрести билеты на другие дни можно в сервисе «Мосбилет».