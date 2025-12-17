Новости
Первая в России публичная энтомологическая лаборатория открылась в «Биокластере»
В павильоне также установлено более 40 экспозиционных витрин и 30 мультимедийных экранов, есть макеты насекомых undefined
При поддержке столичного Департамента культуры павильон №28 «Пчеловодство» стал частью единственного в стране «Биокластера», который открылся в Москве этим летом. В нем покажут первую в России публичную энтомологическую лабораторию и экспозицию «Жужжащий мир».


Площадка оборудована современными оптическими приборами с возможностью трансляции изображения на большой экран. 


«В лаборатории будут проводиться занятия, адаптированные для разных возрастных групп посетителей, — от дошкольников до взрослых», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.


Лаборатория и экспозиция будут работать в разных форматах. Среди них — групповые посещения по будням для школьных и туристических групп, тематические программы и занятия по выходным, специальные мероприятия в дни праздников и памятные даты.


Для гостей также подготовят экскурсии, мастер-классы и практические занятия. Интерактивная экспозиция «Жужжащий мир» познакомит посетителей с жизнью насекомых. Открытие экспозиции «Жужжащий мир» для гостей состоится 18 декабря. Посещение площадки в этот день бесплатное в рамках Московской музейной недели. Приобрести билеты на другие дни можно в сервисе «Мосбилет».

