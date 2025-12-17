Глава «Росизо» назвал выставку Русского музея на ВДНХ уникальным событием

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ стала уникальным событием в культурной жизни столицы, считает генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, директор Московской арт премии Иван Лыкошин.





В интервью Агентству городских новостей «Москва» он подчеркнул, что «сложно припомнить экспозицию Государственного Русского музея в Москве такого масштаба и такого качества, по сути – выставку шедевров».





«Это смелое и амбициозное сотрудничество, новый и смелый подход к организации культурной жизни столицы», – сказал Лыкошин.





Экспозицию открыли 5 сентября, ознакомиться с ней можно до 1 февраля 2026 года. На выставке представлены 104 живописных полотна и 11 скульптур. Среди них – иконы Андрея Рублева, «Святая Русь» Михаила Нестерова, «Степан Разин» Василия Сурикова, «Торжественное заседание Государственного совета...» и «В осажденной Москве» Ильи Репина, а также другие произведения искусства.