Новости
Новости 18+
St
Маршалловы Острова будут раз в квартал платить каждому жителю страны около 200 долларов
18+
Деньги являются компенсацией США за десятилетия ядерных испытаний undefined
Новости

Маршалловы Острова будут раз в квартал платить каждому жителю страны около 200 долларов

Деньги являются компенсацией США за десятилетия ядерных испытаний

Маршалловы Острова стали первой страной в мире, где ввели базовый безусловный доход, пишет газета The Guardian.


Каждый житель государства будет получать ежеквартальные выплаты в размере около 200 долларов. Люди могут выбрать способ получения: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.


Отмечается, что программа финансируется за счет целевого фонда в рамках соглашения с США, которое предусматривает компенсацию за десятилетия американских ядерных испытаний. 


Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол заявил, что 800 долларов на человека в год не заставят увольняться с работы, но поднимут моральный дух.


Маршалловы Острова находятся в Тихом океане, между Гавайями и Австралией. Население архипелага составляет 42 тысячи человек. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #компенсация #ядерные испытания #маршалловы острова
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...