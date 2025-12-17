Маршалловы Острова будут раз в квартал платить каждому жителю страны около 200 долларов

Маршалловы Острова стали первой страной в мире, где ввели базовый безусловный доход, пишет газета The Guardian.





Каждый житель государства будет получать ежеквартальные выплаты в размере около 200 долларов. Люди могут выбрать способ получения: на банковский счет, чеком или в виде криптовалюты через поддерживаемый правительством цифровой кошелек.





Отмечается, что программа финансируется за счет целевого фонда в рамках соглашения с США, которое предусматривает компенсацию за десятилетия американских ядерных испытаний.





Министр финансов Маршалловых Островов Дэвид Пол заявил, что 800 долларов на человека в год не заставят увольняться с работы, но поднимут моральный дух.





Маршалловы Острова находятся в Тихом океане, между Гавайями и Австралией. Население архипелага составляет 42 тысячи человек.