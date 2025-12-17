Москвичи могут поздравить бойцов СВО через проект «С наступающим наступающих»

Белье, продукты питания, игрушки — все это можно отправить бойцам СВО, их семьям и детям из новых регионов в рамках акции «С наступающим наступающих!».





Направить посылки и поздравления можно, обратившись в павильоны «Фабрика подарков», открытые на площадках проекта «Зима в Москве». Они будут работать ежедневно до 28 февраля. Всего в городе расположено более 30 таких точек, куда москвичи могут принести подарки для участников СВО и детей из новых регионов.





В большинстве павильонов посылки принимают по будням с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. С расписанием и адресами павильонов можно ознакомиться на сайте проекта.





Горожане могут принести любые подарки. Главное, чтобы вещи были новыми, в цельной упаковке и с ярлыками, а продукты питания — с указанием срока годности. Например, для бойцов принимают мужские подарочные наборы, носки, стельки, варежки и перчатки, термобелье и средства личной гигиены.





Детей из новых регионов можно порадовать игрушками, книгами, кондитерскими изделиями и школьными принадлежностями. Москвичи также могут принести заранее подготовленные письма, открытки и рисунки для бойцов СВО, которые будут отправлены военнослужащим на передовую.