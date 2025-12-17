Более семи тысяч деревьев высадят в разных частях Москвы

Жизнь москвичей на севере, северо-западе и западе столицы станет менее шумной. Все потому, что в этих округах планируется высадить более семи тысяч деревьев.





Насаждения будут в зоне строительства важного элемента транспортной сети города — автодороги от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы.





Специалисты уже подбирают подходящие участки. Планируется озеленить большие территории в округах, где пройдет магистраль, а также точечно дополнительно высадить растения на дворовых территориях, в парках, скверах и местах отдыха, сообщает правительство Москвы.





Кроме того, крупномерные деревья высадят в полосы зеленых насаждений рядом с объектами транспортной инфраструктуры. Работы будут вести в течение всего срока дорожного строительства вплоть до 2028 года.





Зеленые насаждения важны для экологии города и создания комфортной среды. Благодаря крупномерным деревьям воздух обогащается кислородом и очищается от пыли, а также поддерживается биоразнообразие — появляются места обитания птиц и насекомых-опылителей. Кроме того, зеленая листва поглощает шум, увлажняет воздух и делает его более прохладным в жару.