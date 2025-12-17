В Роскомнадзоре заявили о готовности Roblox выполнить требования для разблокировки

Администрация платформы Roblox «выразила готовность к поэтапному приведению своей работы» в соответствие с требованиями российских законов. Об этом сообщил в Роскомнадзоре.





В РКН пояснили: платформа признала, что недостаточно обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями. Ранее Roblox не реагировала на требования ведомства.





Администрация Roblox обратилась в Роскомнадзор «с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе».





Роскомнадзор заблокировал Roblox 3 декабря. В ведомстве заявили, что нашли материалы с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и пропагандой ЛГБТ*-тематики.





Roblox — игровая онлайн-платформа, основанная в 2006 году.





* Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.