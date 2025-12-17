Новости
Белоусов сообщил, что контракт с Минобороны подписали около 410 тысяч человек
План в этом году перевыполнен, подчеркнул министр undefined
План комплектования ВС РФ этого года был перевыполнен, на службу по контракту поступило почти 410 тысяч граждан, заявил на коллегии Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов. 


Две трети из подписавших контракт — молодые люди до 40 лет, более трети имеют высшее или среднее специальное образование, указал министр. 


Он рассказал, что в августе этого года наступил перелом в применении БПЛА, сейчас ВС РФ в два раза превосходят ВСУ по количеству беспилотников.  


Эффективность российской ПВО при атаках ВСУ составляет в среднем 97%, отметил министр. Система противовоздушной обороны, созданная вокруг Москвы, показала эффективные результаты. Этот опыт необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО, считает Белоусов. 


Он также сообщил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500, способной поражать цели в ближнем космосе. 

