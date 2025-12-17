Путин заявил, что 2025 год стал важным в решении задач СВО, и отметил вклад военных из КНДР

Новости
Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. 


По его словам, российские военные успешно перемалывают в том числе элитные части ВСУ, включая подразделения, подготовленные на Западе.


Российская армия может наращивать темпы наступления, в том числе на стратегически важных направлениях, сказал он. Путин также отметил вклад северокорейских военных в решение задач СВО.

Также президент напомнил, что Россия добьется освобождения исторических земель военным путем, если Украина откажется от мирных переговоров. 


Он добавил, что утверждения о возможном нападении России на Европу — «ложь и бред». Российский лидер подчеркнул, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. 


Также он сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года. 

