Путин заявил, что 2025 год стал важным в решении задач СВО, и отметил вклад военных из КНДР

Также президент напомнил, что Россия добьется освобождения исторических земель военным путем, если Украина откажется от мирных переговоров.





Он добавил, что утверждения о возможном нападении России на Европу — «ложь и бред». Российский лидер подчеркнул, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.





Также он сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.