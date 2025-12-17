Москва признана лидером по числу достопримечательностей в рейтинге GPCI

Москва обошла Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов мира GPCI за 2025 год.





Российская столица, согласно выводам экспертов, вошла в первую тройку городов по количеству проводимых культурных мероприятий. Москва также также находится в топ-10 городов в категории «культурное взаимодействие».





Город занял первую строчку по степени простоты использования оплачиваемого отпуска и третье место среди мегаполисов с низким уровнем цен, уступив Каиру и Джакарте. Столица также заняла второе место по числу зеленых зон в городе, первую строчку занял Лондон.





Индекс самых влиятельных городов мира Global Power City Index (GPCI) ежегодно публикует японский фонд Mori Memorial Foundation. Он измеряет привлекательность мегаполисов по шести критериям: экономика, исследования и разработки, культурное взаимодействие, пригодность для жизни, окружающая среда и доступность. В этом году рейтинг был составлен по 48 крупнейшим городам мира, в первую тройку вошли Лондон, Токио и Нью-Йорк.