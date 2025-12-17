Новости
«Готовили захват заложников и поджог»: в Ростовской области силовики предотвратили теракт в колонии
Подозреваемые — осужденные из стран Средней Азии, указали в ФСБ undefined
Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в колонии Ростовской области. Преступление готовили заключенные из стран Средней Азии, сообщили в региональном управлении ФСБ России. 


Подозреваемые были сторонниками организации, признанной террористической, подчеркнули в ведомстве. 


Они, отбывая наказание в исправительной колонии, подготовили план поджога и захвата заложников из числа сотрудников учреждения, указано в сообщении. 

У подозреваемых нашли заточки, лоскуты ткани с изображением, схожим с флагом террористической организации, телефоны, содержащие террористические материалы. Возбуждено дело о покушении на теракт.

#фсб #колония #теракт #ростовская область
