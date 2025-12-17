«Готовили захват заложников и поджог»: в Ростовской области силовики предотвратили теракт в колонии

Сотрудники спецслужб предотвратили теракт в колонии Ростовской области. Преступление готовили заключенные из стран Средней Азии, сообщили в региональном управлении ФСБ России.





Подозреваемые были сторонниками организации, признанной террористической, подчеркнули в ведомстве.





Они, отбывая наказание в исправительной колонии, подготовили план поджога и захвата заложников из числа сотрудников учреждения, указано в сообщении.