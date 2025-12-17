Глава Верховного суда Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью

Верховный суд подготовит обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет решение по делу Ларисы Долиной, закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в Москве.





Документ готовят коллегии по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам по поручению главы ВС Игоря Краснова, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.





Отмечается, что цель обзора судебной практики Верховного суда — обеспечить единообразие в решении схожих споров в какой-либо области права в нижестоящих судах.