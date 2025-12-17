Новости
Глава Верховного суда Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью
В него включат решение по делу с квартирой Долиной undefined
Верховный суд подготовит обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью. В него войдет решение по делу Ларисы Долиной, закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в Москве. 


Документ готовят коллегии по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам по поручению главы ВС Игоря Краснова, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.


Отмечается, что цель обзора судебной практики Верховного суда — обеспечить единообразие в решении схожих споров в какой-либо области права в нижестоящих судах. 

16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России вынесла окончательное решение по имущественному спору о квартире Ларисы Долиной в районе Хамовники.


Суд отменил все ранее принятые по делу судебные акты, признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Решение Верховного суда вступило в силу немедленно. Одновременно с этим нижестоящий суд рассмотрит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры.

