Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией и заблокировал нефтяные танкеры

Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией. Также он ввел блокаду нефтяных танкеров, идущих в страну.





«Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и для них это станет беспрецедентным потрясением — до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли. Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своей власти, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений», — привел президент США причины принятых мер.





Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики и расценил его как нарушение международного права, а также свободы торговли и судоходства. Этот вопрос Венесуэла собирается вынести на рассмотрение ООН.





Президент Николас Мадуро призвал организовать мировую акцию «против пиратства со стороны правительства США» с участием работников нефтяной, газовой и морской отраслей. Ранее власти Венесуэлы заявляли, что Вашингтон хочет получить природные ресурсы республики.





США в последние месяцы стягивают силы в Карибское море и наносят удары по венесуэльским судам, объясняя свои действия борьбой с контрабандой наркотиков. К середине ноября в регионе находилось 15 тысяч американских военных.





В конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. В декабре США сообщили о перехвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Каракас назвал инцидент «вопиющим ограблением и актом международного пиратства».