Die Welt: Хакеры из Европы планируют атаки на российскую канализацию

Российская канализация — возможная цель для хакеров из ЕС. Европейские страны начали скрытно отвечать на кибератаки, за которыми, по их версии, стоит Россия, сообщает Die Welt. Немецкие журналисты пишут о «невидимой войне» РФ и Европы.





Западные правительства «делают ставку» на нападение, например посылают компьютерные вирусы в Россию или Иран. Нескольким странам ЕС помогает эстонская компания CybExer — она специализируется на вопросах как предотвращения хакерских атак, так и их проведения.





Один из сотрудников компании заявил, что необязательно взламывать хорошо защищенные объекты типа аэропортов или банков. Эффективными могут быть и атаки, например, на канализацию.





Многие водяные насосы используют сети 2G со слабым шифрованием для обмена данными, а их взлом может привести к цепной реакции: выходу из строя канализации, размножению бактерий, росту заболеваемости и заполнению клиник. Далее они рассчитывают на то, что при такой схеме разрушится система здравоохранения.





Эстонские киберкомпании являются лучшими в Европе, пишет издание. Премьер Эстонии Кирстен Михал в комментарии журналистам назвал страну «самым цифровым государством на Земле».