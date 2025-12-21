Путин поздравит Трампа с Рождеством и Новым годом

Президент России Владимир Путин впервые с 2021 года поздравит президента США с Рождеством и Новым годом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.





«Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом», — сказал он.





В декабре 2022 года, когда Путин впервые не поздравил Байдена, в Кремле заявили, что Россия и США «настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений».