Путин поздравит Трампа с Рождеством и Новым годом
В последний раз он направлял поздравления Байдену в 2021 году undefined
Президент России Владимир Путин впервые с 2021 года поздравит президента США с Рождеством и Новым годом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. 


«Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом», — сказал он. 


В декабре 2022 года, когда Путин впервые не поздравил Байдена, в Кремле заявили, что Россия и США «настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений». 

Традиционно президент России отправляет поздравительные телеграммы ряду глав государств, в том числе бывших. С 2021 года из этого списка помимо Байдена были вычеркнуты и европейские лидеры. 

