Московские волонтеры в четвертый раз доставили новогодние подарки детям в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Об этом сообщил директор центра «Мосволонтер» Александр Левит.


Традиционная акция направлена на помощь детям, находящимся в социальных учреждениях, а также семьям участников специальной военной операции. Волонтеры привезли сладкие подарки в красных мешочках. В них были конфеты, вафли и другие угощения.


«Это детские новогодние сладкие подарки в красных мешочках с большим количеством конфет, вафель и всего того, что будет очень радовать наших юных россиян, наших юных граждан. В преддверии новогодних праздников это особенно важно», — цитирует его корреспондент Daily Storm.

В составе делегации были студенты творческих вузов, которые организовали для детей театральные постановки и развлекательные мероприятия, чтобы создать праздничную атмосферу в преддверии Нового года и Рождества.


Также директор центра рассказал, что в рамках фестиваля «Зима в Москве» продолжает работу масштабный гуманитарный проект «Москва помогает». На площадках фестиваля открыто уже более 30 павильонов «Фабрика подарков».


Эти пункты работают ежедневно в удобное для горожан время и принимают различные гуманитарные грузы. Помощь предназначена участникам специальной военной операции, детям, проживающим на исторических территориях новых субъектов РФ, а также животным. В частности, собираются средства для собак и кошек, эвакуированных из прифронтовых районов и находящихся сейчас в приютах.

