Московские волонтеры в четвертый раз доставили новогодние подарки детям в Донецкую и Луганскую Народные Республики. Об этом сообщил директор центра «Мосволонтер» Александр Левит.





Традиционная акция направлена на помощь детям, находящимся в социальных учреждениях, а также семьям участников специальной военной операции. Волонтеры привезли сладкие подарки в красных мешочках. В них были конфеты, вафли и другие угощения.





«Это детские новогодние сладкие подарки в красных мешочках с большим количеством конфет, вафель и всего того, что будет очень радовать наших юных россиян, наших юных граждан. В преддверии новогодних праздников это особенно важно», — цитирует его корреспондент Daily Storm.