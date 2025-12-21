Банки начали выяснять родственные связи отправителя и получателя денег

Банки начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод. Это делается в связи с мошенническими атаками, пишет РИА Новости.





При желании перевести крупную сумму операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка.





Кроме того, сотрудник уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.





По оценке Центробанка, в 2024 году мошенники украли у россиян более 27 миллиардов рублей. Вернуть деньги сложно, но некоторым это удается. Daily Storm ранее писал о схемах злоумышленников и методах возврата денег.