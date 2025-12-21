Помощник Путина Ушаков: Предложения Киева и ЕС не вносят ничего хорошего в мирный план Трампа

Положения, которые выдвигают украинцы и европейцы для внесения в мирный план, ничего хорошего не добавляют, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.





«Это не прогноз. Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира», — цитирует слова дипломата «Интерфакс».





Ушаков указал, что российская сторона пока ждет информации о результатах переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с делегацией США в Майами.





Ранее Дмитриев оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные.