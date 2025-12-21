В Самарской области четверо детей не вернулись домой после прогулки

Уголовное дело возбудили по факту исчезновения четверых детей в Самарской области, сообщили в СК. Несовершеннолетних ищут.
По информации следователей, мальчик и три девочки, проживающие в поселке Безенчук, вечером ушли гулять и не вернулись домой.
Поиском детей занимается полиция области, Росгвардия и волонтеры. Помощь в розыске детей также оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».
В марте в Красноярском крае пропала 15-летняя школьница. Позже она записала родителям видеообращение, в котором сообщила, что мошенники требуют выкуп за ее освобождение. Следователи определили место, где делалась запись. Туда приехали оперативники, все осмотрели и нашли только следы обуви самой пропавшей.
Спустя сутки ее нашли в соседнем городе. Предположительно, школьница стала жертвой мошенников.