В Самарской области четверо детей не вернулись домой после прогулки

Уголовное дело возбудили по факту исчезновения четверых детей в Самарской области, сообщили в СК. Несовершеннолетних ищут.





По информации следователей, мальчик и три девочки, проживающие в поселке Безенчук, вечером ушли гулять и не вернулись домой.





Поиском детей занимается полиция области, Росгвардия и волонтеры. Помощь в розыске детей также оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».