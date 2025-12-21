США захватили еще один нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Американские военные захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Как пишет New York Times, судно не является подсанкционным, оно ходило под флагом Панамы и должно было доставить топливо в Китай.





В Пентагоне заявили, что «Трамп ясно дал понять: блокада подсанкционных нефтяных танкеров, вышедших из Венесуэлы или направляющихся в нее, останется в силе до тех пор, пока преступная группировка [президента Николаса] Мадуро не вернет все украденные американские активы».





«США будут продолжать пресекать незаконное перемещение запрещенной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы найдем вас и остановим»,— написала замминистр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсетях.





Власти Венесуэлы заявили, что захват судна американскими войсками не останется безнаказанным.





Это второй случай захвата судна за менее чем две недели. 10 декабря США захватили нефтяной танкер Skipper, который находился под американскими санкциями за связи с Ираном.