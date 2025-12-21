Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР

В результате стрельбы в Беккерсдале (недалеко от Йоханнесбурга) в Южно-Африканской Республике (ЮАР) погибли 10 человек, еще как минимум 10 пострадали. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на заявление местной полиции.





По данным издания, «неизвестные боевики убили 10 человек и ранили еще 10 человек в результате стрельбы в городке недалеко от Йоханнесбурга».





South African Broadcasting Corp News пишет, что стрельба произошла в таверне KwaNoxolo в районе Тамбо. Нападавшие открыли огонь по посетителям и по прохожим на улице.





Раненых госпитализировали. Мотивы злоумышленников неизвестны.





6 декабря сообщалось о стрельбе в баре неподалеку от Претории. Тогда 11 человек погибли, 14 были ранены.