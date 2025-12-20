В Химках подросток погиб при взрыве неустановленного предмета

В подмосковных Химках произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого погиб подросток, еще один получил травмы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет RT.
Инцидент произошел в Банном переулке микрорайона Сходня. В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Информацию о ЧП в своем Telegram-канале подтвердила детский омбудсмен Ксения Мишонова.
«ЧП в мкрн Сходня. От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. Горе», — говорится в сообщении.
По ее словам, при взрыве был ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина.
Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.