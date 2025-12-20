В Химках подросток погиб при взрыве неустановленного предмета

В подмосковных Химках произошел взрыв неустановленного предмета, в результате которого погиб подросток, еще один получил травмы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет RT.





Инцидент произошел в Банном переулке микрорайона Сходня. В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.





Информацию о ЧП в своем Telegram-канале подтвердила детский омбудсмен Ксения Мишонова.





«ЧП в мкрн Сходня. От неизвестного взрывного устройства погиб подросток. Горе», — говорится в сообщении.





По ее словам, при взрыве был ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина.





Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.