«План Козака»: бывший замруководителя АП готовил масштабные реформы в России перед своей отставкой

Бывший заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак перед своей отставкой подготовил план масштабных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата. С его предложениями ознакомился РБК.





Козак, как уточняется, видел причины для проведения реформ в России в нескольких ключевых аспектах. Среди них: развитие технологий в мире, которое может привести к риску технологического отставания России; возможность введения полного торгового эмбарго, что создает угрозу для экономики; изменение климата, оказывающее влияние на все сферы жизни; демографические и миграционные процессы, влияющие на социально-экономическую ситуацию; угроза обострения межнациональных и межконфессиональных разногласий, требующая внимания и мер по их предотвращению и другие.





Ответом на существующие угрозы, по его мнению, должна стать «кардинально обновленная и привлекательная демократическая модель России», которая будет включать в себя устранение недостатков западных демократий. Это предполагает внедрение современных механизмов и институтов для функционирования государства и общества.





План постепенных изменений Козака включает экономическую, судебную и правоохранительную реформы, а также предложения по амнистии. Среди ключевых положений — декриминализация многих экономических и ненасильственных преступлений, повышение независимости судей, пересмотр решений об изъятии активов, «деполитизация» спецслужб и возможность амнистии для осужденных за ненасильственные преступления.





В то же время проект реформы включает усиление уголовной ответственности, чтобы минимизировать негативные последствия, за уклонение от суда и следствия, неисполнение судебных решений, сокрытие денег и имущества в целях уклонения от возмещения ущерба, фальсификацию доказательств, заведомо ложный донос и дачу ложных показаний.





Кроме того, документ предусматривает отказ от признания преюдициальной силы доказательств, полученных в ходе сделок со следствием.





Во внешней политике документ предлагает формирование «Евразийского содружества» по аналогии с ЕС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос заявил, что не располагает информацией о предложениях Козака. Сам экс-чиновник не ответил на запрос издания.





В сентябре сообщалось, что Козак ушел в отставку по собственному желанию.