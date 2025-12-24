Как и где выбрать идеальную елку: в Москве работают более 250 базаров

Но как среди множества зеленых красавиц выбрать именно ту, что простоит все праздники? Важно подходить к выбору осознанно, рассказала «Комсомольской правде» Вера Мудрицкая, организатор московских елочных базаров. Прежде всего, следует проверить, не осыпается ли хвоя. Не стоит бить дерево о землю, как это часто делают, так как на морозе смола превращается в лед, и от удара иголки могут осыпаться. Эксперты советуют провести рукой по веткам, ощутив упругость хвои, и аккуратно распушить дерево, чтобы потом оценить его визуально.





Окраска хвои также может предоставить ценную информацию. У елей она варьируется в зависимости от местоположения дерева. На солнечных участках с песчаной почвой хвоя обычно светлее, тогда как в затененных местах с густой растительностью она темнее.





Цвет сосновой хвои определяется временем, когда дерево было срублено. Если это произошло в сентябре, то иголки сохранят свой зеленый оттенок. Однако, если дерево срубили ближе к зиме, когда наступают холода, кончики хвои могут пожелтеть, что является естественным процессом.





Еще один интересный элемент — это лапник, то есть срезанные ветки хвойных деревьев. Многие используют его для создания уникальных венков и других декоративных композиций. Подходите к еловой ветке с уважением, как к живому цветку. Когда принесете ее домой, сделайте свежий срез и поставьте в воду. В таком случае она будет радовать вас на протяжении длительного времени.





Разумеется, каждый стремится, чтобы в жилище как можно дольше сохранялся чарующий аромат хвои. По мнению специалистов, ключ к этому — в грамотном уходе. Аромат елки зависит от того, где она находится в доме. Если дерево стоит в подставке с водой, оно может радовать своим запахом до марта. Например, елочка потребляет около литра воды ежедневно. Это живое растение: при регулярном поливе оно сохраняет свежесть и благоухание. Однако важно помнить, что елку нельзя ставить рядом с батареей, так как от тепла она быстро высыхает. Следуя этим простым правилам, многие люди добиваются того, что на ветках появляются почки. Их можно увидеть на концах веток.





Решение проблемы можно найти на елочных базарах — специальная подставка облегчит задачу. Она позволяет надежно закрепить ствол и обеспечить его регулярное увлажнение.





Поиск новогодней елки — это увлекательное занятие, требующее внимания и понимания некоторых простых нюансов. Чтобы найти ту самую идеальную ель, которая станет главным украшением праздника, лучше всего посетить официальные базары, которые будут работать по всей Москве до конца декабря.