Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, который сейчас обсуждается с США. Подробности документа приводят украинские СМИ.





План включает в себя следующие пункты:





1. Укрепление независимости Украины.





2. Подписание документа о ненападении между РФ и Украиной с последующим мониторингом ситуации на границе.





3. Обеспечение гарантий безопасности.





4. В условиях мирного времени численность Вооруженных сил Украины составляет 800 тысяч человек.





5. Соединенные Штаты, НАТО и европейские страны предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава Североатлантического альянса. В случае «нападения России» на Украину будет дан военный ответ и возобновлены санкции.





Российская сторона считает такие меры незаконными и выражает готовность обсуждать гарантии безопасности, однако настаивает на том, что они должны быть распространены и на Россию, а также учитывать ее национальные интересы.





6. Россия официально закрепит политику ненападения на Европу и Украину в законодательных актах.





7. Украина намерена стать членом ЕС в установленные сроки. Москва не возражает против этого шага Киева.





8. Будет разработан пакет глобального развития, детали которого изложат в отдельном инвестиционном соглашении.





9. Планируется создание нескольких фондов для восстановления, и общая цель — привлечь 800 миллиардов долларов.





10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.





11. Украина сохранит свой безъядерный статус.





12. Вопрос управления Запорожской АЭС остается нерешенным. США предлагают трехстороннее управление с американцами в качестве главного менеджера. Украина выступает за равное распределение обязанностей между США и Украиной в пропорции 50 на 50. Россия категорически против передачи контроля над ЗАЭС и ее совместного использования.





13. В школах будут внедрены образовательные программы, направленные на формирование понимания и толерантности к различным культурам, а также на борьбу с расизмом и предвзятостью.





14. Территории — это наиболее спорный пункт. Один из возможных вариантов — Россия отказывается от претензий на Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях ситуация остается без изменений.





Россия настаивает на том, чтобы украинские войска покинули всю территорию Донбасса. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта ВСУ должны отступить не только из ДНР и ЛНР, но и из Запорожской и Херсонской областей (эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов в 2022 году).





США предлагают альтернативное решение — создание свободной экономической зоны. Если стороны не смогут прийти к согласию по формуле «стоим там, где стоим», то вопрос о свободной экономической зоне будет вынесен на референдум. В таком случае на голосование будет представлен весь документ целиком.





15. Стороны договорятся не применять силу для изменения условий соглашения.





16. Российская сторона обязуется не мешать Украине использовать реку Днепр и акваторию Черного моря в коммерческих целях. Кинбурнская коса будет освобождена от военных объектов.





17. Планируется взаимный обмен пленными по принципу «всех на всех», а также возвращение гражданских лиц, детей и политических заключенных.





18. Украина обязуется провести выборы в кратчайшие сроки после подписания соглашения.





19. Документ будет иметь юридическую силу. За его исполнением будет следить Совет мира, возглавляемый Трампом.





20. Как только все участники достигнут договоренности по условиям соглашения, незамедлительно наступит полное прекращение огня.





Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что положения, которые выдвигают украинцы и европейцы для внесения в мирный план, ничего хорошего не добавляют.