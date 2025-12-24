За 9 месяцев 2025 года оборот столичного общепита составил почти 700 миллиардов рублей

Оборот предприятий общественного питания в Москве с января по сентябрь 2025 года составил почти 700 миллиардов рублей. Как рассказали изданию «Лента.ру» столичные рестораторы, таких показателей удалось достичь в том числе благодаря популярности летних веранд и увеличению числа туристов.
Владельцы заведений отмечают, что для привлечения гостей они активно используют сезонные продукты, традиционные блюда вроде оливье и селедки под шубой, а также уделяют особое внимание праздничному оформлению входных групп и интерьеров, участвуя в городских конкурсах.
«Мы украшаем и декорируем входные группы — все это, во-первых, идет в эстетическую копилку города, а во-вторых — выделяет нас дополнительно на фоне конкурентов. <...> Все входные группы и внутри ресторанов убранство тоже тематически декорированы и везде есть новогодние спешелы», — рассказал Антон Пинский.
По словам предпринимателей, комфортная погода летом 2025 года также сыграла положительную роль, позволив эффективно использовать открытые площадки. В Москве сегодня работает около 23 тысяч кафе и ресторанов, которые вносят вклад в туристическую привлекательность столицы.
Рестораторы отмечают поддержку со стороны властей и продуктивный диалог с городом, что способствует развитию отрасли.
«Все годы моей профессиональной деятельности — в следующем году будет 15 лет, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы взаимодействия не было. Еще со времен пандемии я под очень большим впечатлением от того, как нам всем помогали. Так что у меня ощущение тотального экономического совместного желания, чтобы отрасль процветала», — отметил Владимир Перельман.
Администрация города прилагает все усилия, чтобы российские туристы в отпускной август, обычно менее популярный по сравнению с июнем и июлем, выбирали столицу в качестве основного места отдыха, резюмировали бизнесмены.