За 9 месяцев 2025 года оборот столичного общепита составил почти 700 миллиардов рублей

Оборот предприятий общественного питания в Москве с января по сентябрь 2025 года составил почти 700 миллиардов рублей. Как рассказали изданию «Лента.ру» столичные рестораторы, таких показателей удалось достичь в том числе благодаря популярности летних веранд и увеличению числа туристов.





Владельцы заведений отмечают, что для привлечения гостей они активно используют сезонные продукты, традиционные блюда вроде оливье и селедки под шубой, а также уделяют особое внимание праздничному оформлению входных групп и интерьеров, участвуя в городских конкурсах.





«Мы украшаем и декорируем входные группы — все это, во-первых, идет в эстетическую копилку города, а во-вторых — выделяет нас дополнительно на фоне конкурентов. <...> Все входные группы и внутри ресторанов убранство тоже тематически декорированы и везде есть новогодние спешелы», — рассказал Антон Пинский.