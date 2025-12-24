Новости
МИД Киргизии опроверг планы по ужесточению правил въезда для россиян
Ранее сообщалось, что россияне смогут въезжать в страну только по загранпаспорту undefined
Информация о том, что с 2026 года граждане России смогут въезжать в Киргизию только по заграничным паспортам, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.


«Информация [о намерении киргизской стороны ввести такое правило с 1 января] не соответствует действительности», — передает ТАСС.


Ранее некоторые Telegram-каналы со ссылкой на источник сообщали о возможном ужесточении правил для граждан РФ. В настоящее время россияне могут въезжать в Киргизию по внутренним паспортам, как и в Белоруссию, Казахстан, Армению (при перелете), Абхазию и Южную Осетию.


Ранее сообщалось, что Россия в тестовом режиме ввела безвизовый режим с Китаем.

