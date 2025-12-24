Медведев: контракт на военную службу заключили около 417 тысяч человек

Около 417 тысяч человек на текущий момент заключили контракт на военную службу, а более 36 тысяч граждан отправились в зону специальной военной операции в составе добровольческих формирований. Такие данные привел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил.





«Контракт о прохождении военной службы заключили на сегодняшний день порядка 417 тысяч человек. Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — сказал он.





Медведев поблагодарил контрактников за патриотизм, отметив, что благодаря им стали возможными «достойные результаты».





Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в зоне специальной военной операции находятся порядка 700 тысяч человек.