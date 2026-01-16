В РПЦ предостерегли россиян, что крещенские купания не смоют грехи и вредны без молитвы

В РПЦ предостерегли россиян, что купание в ледяной воде на праздник Крещения не смоет грехи и вредно без молитвы. Об этом заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Это не таинство, а благочестивый народный обычай, отметил представитель РПЦ.





«Грехи прощаются таинством покаяния, исповедью и причащением. Крещенские купания — не таинство, а благочестивый народный обычай. Если его отделяют от молитвы и участия в праздничном богослужении , то он теряет свое значение. Если человек залезает в прорубь без молитвы, не участвует в водосвятном молебне, то он ставит себя вне праздника Богоявления», — пояснил Daily Storm Кипшидзе.





Представитель РПЦ также дал свои рекомендации желающим окунуться в крещенскую купель. «Посоветовал бы всем погружаться в купель с верой и молитвой. И не считать тех, кто по каким-то причинам не погружается, христианами второго сорта», — заметил Кипшидзе.





19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В этот день Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Празднование сопровождается окунанием верующих в прорубь.





При этом врачи предупреждают, что крещенские купания представляют серьезную опасность для людей без опыта закаливания. Резкое охлаждение организма может привести к головокружению, спазму дыхательных путей и обострению хронических заболеваний.





Погружение в ледяную воду строго противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, проблемами с артериальным давлением, почками, щитовидной железой, а также при диабете, туберкулезе, эпилепсии. В группу повышенного риска входят беременные, дети до трех лет и граждане старше 50 лет без опыта регулярного закаливания.





В день купания важно правильно питаться. За несколько часов до погружения в воду рекомендуется легкая еда с медленными углеводами и полезными жирами — например, каша или кусочек сала. Алкоголь категорически запрещен: он создает ложное ощущение тепла и ускоряет переохлаждение, увеличивая нагрузку на сердце.





Гражданам рекомендуют выбирать для окунания специально оборудованные купели, где дежурят спасатели и медики. Перед погружением стоит разогреться легкой разминкой, входить в воду медленно, не мочить голову и быть в проруби не более 15 секунд.





Выйдя из воды, нужно растереться, переодеться в сухую одежду и обувь и выпить горячий напиток. При этом резкий разогрев в бане или прием алкоголя после окунания в ледяную воду недопустимы.