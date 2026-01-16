«Отношение как к скотине»: как женщины по всей стране рассказывают об акушерской агрессии

Отношение как к скотине





Екатерина Булохова попала в первый роддом Новокузнецка в 40 недель — по направлению, в июне 2024 года. Неделю лежала в отделении. Девушка рассказала, что ее осматривал врач, которого она называет грубым и нетактичным: «Лапает рожениц, делает комплименты интимным местам». Первые роды, страх, полная беспомощность.





Роды принимали другие — и, по ее словам, отношение к первородке было как к скотине. Мат, угрозы, издевки. Ни объяснений, ни помощи с дыханием — только оскорбления. Когда на пол капнула кровь, ее заставили вытирать: «Дома ты такая же свинья?» Воды не давали — «Встань и иди под краном пей!»





На живот давили, обвиняли, что она «не так хотела этого ребенка», что «е****** умеешь, а родить не можешь», что ребенка она «не заслуживает». При том, что беременность была долгожданной — девять лет попыток. После родов зашивали без обезболивания. На просьбу ответили прямо: по ОМС — бесплатно, обезболивание не положено, «надо было договор заключать». «Без денег они ничего делать не будут», — говорит Екатерина. С ребенком все обошлось. Но сейчас девушка снова беременна, и ей страшно идти рожать.





Навязывание платных услуг через запугивание и боль, в том числе утверждения о том, что «по ОМС обезболивание не положено», является нарушением принципа равенства прав пациентов. Закон прямо запрещает отказ в медицинской помощи и дискриминацию по социальному или имущественному признаку.





Ирина К. (имя изменено. — Примеч. Daily Storm) попала в этот же роддом в июле 2024 года — на сроке 33–34 недели. Кровянистые выделения, направление из гинекологии. Второй роддом был закрыт на «чистку», ее привезли в первый. С порога — крик. «Зачем вы приехали? Вы нас отвлекаете, сейчас у вас ничего нет!» Положили на КТГ (кардиотокография — запись сердцебиения плода. — Примеч. Daily Storm) «раз уж приехала». КТГ не записалось — на нее снова наорали: почему не сказала. Первое КТГ в жизни — откуда она должна была знать, как «правильно»?





Через несколько минут прибегает другой врач: схватки, она рожает, ее оставляют. Одна продолжает кричать, что пациентка мешает работать, вторая не дает дойти до машины за вещами — «пиши отказную тогда». Ирина остается.





Дальше — антисанитария. Комары, сеток на окнах нет, волдыри по всему телу — как после леса, а не роддома. Сырая котлета. Сырое мясо. «Я понимаю, что больница не санаторий, — говорит она, — но не сырое же мясо!» За неделю она слышит десятки жалоб от других женщин на хамство и унижения. Ей самой, по ее словам, еще повезло — врач попалась нормальная. Через месяц, когда она все-таки поехала рожать во второй роддом, ее поразило простое: на окнах были сетки. Один город, одно обеспечение — и два совершенно разных отношения к базовым условиям.