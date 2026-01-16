Новокузнецкая больница, где погибли девять детей, уже выплачивала компенсации за ошибки акушеров

В Кузбассе в первые дни нового года погибли девять новорожденных в роддоме №1. Эта организация подчинена Новокузнецкой городской клинической больнице (НГКБ) №1, ее главврач Виталий Херасков, а также заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексей Эмих находятся под следствием. Как выяснил Daily Storm, для НКГБ №1 это не первый случай судебного разбирательства, связанного с родильным отделением. Предыдущий инцидент закончился присуждением потерпевшей компенсации в 1,5 миллиона рублей.





Статья основана на материалах гражданского дела, которое рассматривали в судах Кузбасса. В картотеках скрыта часть сведений — возможно, из-за содержания в них персональных данных. Истец отказалась общаться с Daily Storm, в связи с чем ее имя в материале было изменено.





История Маргариты С. произошла еще в 2021 году. Тогда Новокузнецкой городской клинической больницей №1, которой подведомственны часть роддомов в Новокузнецке, руководил главный врач Василий Мальчиков.





Согласно материалам гражданского дела, с которыми ознакомился Daily Storm, перед родами женщина обращалась в две больницы — НГКБ №1 имени Курбатова и в ГКБ №29 имени Луцика.





На учет она встала в женской консультации с восьмой недели беременности. Женщина выполняла все рекомендации врачей и на 10 неделе прошла обследование, где был выявлен некий диагноз и назначена консультация врача. Обследования проводили несколько раз, следует из материалов гражданского дела. Маргариту сопровождали на протяжении всей беременности, вплоть до поздних сроков. Одно из последних обследований, упоминаемых в материалах, произошло на 32-й неделе.





На сроке в 39-40 недель врачи отправили Маргариту С. в городскую больницу Новокузнецка №1. После обращения женщины в приемный покой и проведения неких манипуляций, данные о которых скрыты в судебных материалах, медики предложили отложить плановую госпитализацию на 29 сентября 2021 года. Согласно документам, врач оценил состояние ребенка как нормальное. Госпитализация не состоялась.





Однако Маргариту смутило это предложение врачей. Она вновь обратилась в женскую консультацию. На этот раз после осмотра беременной и постановки очередного диагноза врач вызвал скорую помощь и отправил девушку в роддом №2 НГКБ №1 имени Курбатова. Там ей провели очередное обследование.





Несмотря на госпитализацию, роды закончились трагедией. 4 августа 2021 года ЗАГС №2 города Новокузнецка и Новокузнецкого района Кузбасса внес запись о рождении мертвого ребенка.





В 2022 году Маргарита С. подала в суд на две больницы: НГКБ №1 имени Курбатова и в НГКБ № 29 имени Луцика. Началось полноценное разбирательство. К делу привлекли врачей, проводивших обследование, представителей Минздрава, страховую организацию, территориальный фонд ОМС, полицию и прокуратуру. Специалисты проводили различные экспертизы.





Большая часть материалов таких проверок скрыта из картотек судов. В документах первой инстанции упоминается вывод суда: «Оказана медицинская помощь ненадлежащим образом, что привело к смерти плода».





Во время рассмотрения апелляции суд ссылался на заключение экспертов, которые установили, что в период беременности на сроке 39-40 недель женщину не госпитализировали, и тем самым врачи нарушили протокол лечения. За это должны были отвечать сотрудники НГКБ №1 имени Курбатова, а медики из НГКБ №29 имени Луцика при отказе в госпитализации должны были решить вопрос о ежедневном осмотре в женской консультации, но они этого не сделали.





В суде кассационной инстанции обратили внимание на то, что в соответствии с клиническими рекомендациями при имеющихся диагнозах у Маргариты родоразрешение следует проводить не позднее 38-39-й недели беременности.





Изначально Маргарита С. взыскала с больниц более 1,5 миллиона рублей — за моральный вред и расходы на погребение. Однако при последующих рассмотрениях дела эту сумму снизили. Разбирательство идет до сих пор.





В новогодние каникулы (с 1 по 11 января) в роддоме №1 Новокузнецка погибли девять новорожденных. Все они родились преждевременно. Роддом №1 входит в состав НГКБ №1 имени Курбатова. Первые сообщения о гибели новорожденных в Новокузнецке появились 13 января в социальных сетях и СМИ. Официальной причиной смерти детей в региональном минздраве назвали внутриутробную инфекцию.





Во время проверки Следственного комитета главного врача Виталия Хераскова отстранили от должности. Против врачей было возбуждено уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.





Суд отправил бывшего главврача роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, под домашний арест. Ему предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более человек (часть 3 статьи 293 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Свою вину и вину коллег мужчина отрицает. Второму подсудимому, и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексею Эмиху суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 13 марта. Он также отрицает вину.





В Кемеровской области за последние годы вырос дефицит медицинского персонала. Существенно уменьшилось количество врачей-гинекологов. В 2022 году их было 614, а в 2024 году числится всего 583 специалиста. Также, согласно данным Росстата, снизилось и количество акушерок: в 2022 году их было 722, а в 2024-м — 673. Нагрузка на врачей и средний медперсонал не снижается.