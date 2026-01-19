Крик души учителя из Хабаровска: Я работаю на две ставки за 50 тысяч рублей, а курьеры получают 170

Учитель истории и обществознания в школе №33 города Хабаровска Вячеслав Пильников во время занятий «Разговоры о важном» обсудил с учениками низкие зарплаты педагогов, приведя в пример советские мультфильмы «Чиполлино» и «Сказка о попе и о работнике его Балде». После этого школу посетила комиссия из шести чиновников городского управления образования, которые провели внеплановую проверку учителя. В интервью Daily Storm Пильников откровенно высказался о проблемах педагогов, рассказал о работе на две ставки и функциях классного руководителя за 50 тысяч рублей и признался: он не жалеет о словах про низкие зарплаты, но на душе тревожно из-за угрозы увольнения.





— Вячеслав Романович, расскажите, как прошла проверка в отношении вас?





— Проверка была в четверг, 15 января. Она прошла очень напряженно. Проверяющие постоянно пытались найти повод, за что меня можно наказать. Они настаивали на том, что я произвольно тему урока изменил. Но я не согласен с этим до сих пор. Потому что я в рамках темы провел урок. Их собиралось шестеро приехать на одного меня, поэтому я пригласил профсоюзную команду, в том числе юристов. Думаю, это немного сценарий самой проверки сломало настолько, что они обещали прислать ответ директору, чтобы он принял какие-то конкретные меры в отношении меня. Но справки этой от чиновников до сих пор не поступило. Они понимают: есть общественный резонанс — и втихую ничего сделать не получится. Тишина, молчание полное. У них такая логика: на уроках «Разговоры о важном» чтобы не было никакой самодеятельности.





— Как руководство школы отнеслось в целом к этой истории с вашим участием?





— У нас был личный разговор с директором. Он искренне не понимает, почему такое повышенное внимание органов власти. Тема благостная прозвучала, мультфильмы... Директор вообще считает, что чиновники решили просто показательно наказать школу за его взгляды на ситуацию с зарплатами. Он адекватный и не настроен против меня, понимает всю ситуацию. Наверное, в школу пришли потому, что я первый публично присоединился к общероссийской акции «Урок трудовых прав» профсоюза «Учитель» и моя фотография дольше других коллег на сайте висела. (Смеется.) Еще одна причина — наш профсоюз в Хабаровском крае достаточно активный, а директор занимает неудобную позицию для чиновников, задает вопросы по зарплате. Он не остается равнодушным к проблемам учителей. А чиновники хотят наказать педагога и тем самым зацепить еще и школу с неудобным директором, у которого есть своя позиция.





— Вы не опасаетесь того, что вам могут создать такие условия, при которых придется написать заявление на увольнение?





— Тревога точно такая есть, честно говоря. Боюсь увольнения, но не жалею о сказанном. Но я не собираюсь уходить. Потому что ничего такого не сделал. Большая поддержка от коллег, родителей учеников. Хотя переживали многие, что уголовное преследование может быть. Но органы мной не интересуются, криминала в уроке нет вообще. В наш профсоюз приходят сообщения, что люди провели такие же уроки, но побоялись сказать об этом.





— А вы давно работаете педагогом?





— Пять лет тружусь учителем и классным руководителем. Пришел в школу сразу после института. Не было перерывов у меня.





— Вот вы озвучили проблему низких зарплат учителей. Как, по-вашему, ее можно решать?





— Нужно заниматься системно, предметно этим вопросом. Министр просвещения Кравцов говорил, что зарплаты в образовании — якобы тяжелое наследие 90-х и сложно сразу поменять это. Но государство, считаю, должно всерьез взять курс на увеличение зарплат педагогов. Это должна быть больше федеральная воля. Необходимо внести, считаю, просто единую ставку оплаты труда учителей. Предлагаю установить ставку в размере двух МРОТ (с 01.01.2026 она составляет 27 093 рублей. — Примеч. Daily Storm). Это позволит возвращать кадры в отрасль.





— Какая у вас, если не секрет, сейчас зарплата?





— Я работаю на две ставки плюс классный руководитель и получаю чистыми на руки 50 тысяч рублей. А вот СМИ писали, что средняя зарплата курьера в России — 170 тысяч... Чтобы вы понимали масштаб недофинансирования отрасли образования: час работы репетитора в среднем стоит 800 рублей, а если мы посчитаем, во сколько государство в Хабаровском крае оценивает труд педагога, — это порядка 170 рублей за урок. Наш профсоюз считает так: оклад 12 200 рублей делим на 72 часа (потому что ставка 18 часов в неделю). Здесь, как видите, разница колоссальная. Поэтому введение централизованной ставки — это первый шаг для того, чтобы решить проблемы в отрасли. Учителя сразу почувствуют, что вопрос зарплате — в фокусе федерального внимания, а не будут просто получать отписки от региональных министерств и правительств. Они вечно говорят: то денег нет, то возможностей, то времена тяжелые, то ретроградный Меркурий, — и всячески отказываются менять правила игры. Хотя формально все полномочия сейчас в этом вопросе у регионов. Поэтому такая сильная дифференциация зарплат по всей России. Сфера образования считается дотационной, на нее можно по остаточному принципу тратить. Поэтому все крошечки, которые остаются, — вот вам, учителям, перепадают...





— Интересно, как вы при такой загруженности и зарплате в 50 тысяч рублей выживаете?





— Приходится где-то подработки брать, где-то ужиматься, отказывать себе в чем-то. Я, например, пять лет не могу позволить себе в отпуск съездить. И это притом, что мне 28 лет. И государство считает, что я, по идее, должен закрыться в квартире и с женой кучу детей рожать. Но вопрос: а на что их содержать? Я вот недавно женился. Детей у нас пока нет. Но я не представляю, как выживать на мою зарплату, когда жена уйдет в декрет. Я ранее стоял на пикете с плакатом: «Хочу семью, а могу позволить себе только классное руководство». Объективно, если супруга перестанет работать — нам надо будет выживать на 50 тысяч рублей. Это очень сложно! Я знаю коллег, которые при стаже в 30 лет работают на полторы ставки и у которых зарплата 25 тысяч рублей.





— Признайтесь, не жалеете ли по прошествии времени о том, что решили поднять эту проблему и теперь вас могут настигнуть санкции?





— Нет. Если ничего не делать, не говорить — проблема никогда не решится. Оклад точно не вырастет, ежели учителя будут молчать. Я, конечно, не ожидал, что ко мне будет такое пристальное внимание после этого урока. Чиновники меня напрямую уволить не могут, но в теории — могут науськать директора. Правда, он на мое увольнение не настроен. Потому что объективно — не за что.





Акция учителей «Урок трудовых прав» прошла 12 января в школах Хабаровска, Москвы, Карелии, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Новгородской, Вологодской и Свердловской областей. В ходе акции детям вместо «Разговоров о важном» рассказывали о необходимости профсоюзов, трудовых прав, а также показывали мультфильмы. Таким образом педагоги пытались привлечь внимание властей к манкированию чиновниками обязательств по повышению зарплат учителей.