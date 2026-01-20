Мэр Петропавловска-Камчатского — о снежной блокаде: Лопаты везде раскупили, ждем технику из Москвы

Люди раскупили все лопаты в Петропавловске-Камчатском, попавшем в снежную блокаду, сообщил Daily Storm мэр Евгений Беляев. Город просит помощи у Москвы, потому что не хватает техники, а имеющаяся работает просто «на износ», посетовал собеседник. Но, как заметил он, все дорожные организации осуществляют планирование своей работы на ночную и дневную смены, поэтому борьба со снегом идет круглосуточно.





«Обстановка сложная. Она обусловлена количеством выпавших осадков. Два циклона было. Всего суммарно на столицу Камчатского края за декабрь и неполный январь насыпало 465 процентов месячной нормы», — заявил мэр.





Он заверил, что ситуация в городе улучшается и уже запущены после паузы почти все автобусы. Школьники до 21 января остаются на дистанционном обучении, а детсады работают в штатном режиме, уточнил градоначальник. По его словам, к части садов, путь к которым от снега не убран, продукты доставляют «буквально на руках».





«Удалось обеспечить проезды ко всем котельным, для того чтобы коммунальная энергетика работала без сбоев. Медучреждения расчищены тоже все. Глава Камчатки говорил, что нам не хватает именно высокопроизводительных шнекороторов и техники для эвакуации больных и работы скорой помощи там, где обычная техника не может проехать. Это действительно так. Ждем помощи от Москвы», — сказал мэр.





Высота сугробов в Петропавловске-Камчатском достигает 1,3 метра, посетовал Беляев. «Люди не могли ни выйти, ни зайти в подъезд. Но МЧС активно реагирует на запросы жителей, особенно пенсионеров. Помимо этого, мы в администрации создали волонтерскую бригаду в составе 40 человек. Они помогают жителям частного сектора, которые заблокированы».





Он похвалил горожан за неравнодушие. По заверению мэра, многие люди помогают дорожным и коммунальным службам в борьбе со стихией: «Расчистка города — это сейчас общее дело, поэтому местные активно включились. Лопаты — дефицит в магазине. Их раскупили. Но мы новую партию уже заказали. Люди максимально сплотились и помогают друг другу».





Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канеле запросил у правительства страны помощь в преодолении последствий аномальных снегопадов. Он пояснил, что на Камчатке не хватает специализированной высокопроходимой техники.





Кроме того, Солодов попросил федеральные власти уделить внимание ремонту дорог весной и летом из-за возможных серьезных повреждений покрытия в связи с «экстремальной снеговой нагрузкой». Он рассчитывает, что обращение рассмотрят максимально оперативно в условиях действующего режима ЧС.





Солодов назвал критической ситуацию на дорогах Петропавловска-Камчатского из-за масштабных снегопадов. По словам губернатора, до 21 января надо расширить все магистрали и восстановить полосы движения. Расчистка межквартальных проездов продлится до конца недели, дворовых и внутриквартальных — дольше, с индивидуальными сроками по участкам.





В январе 2026 года на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет.