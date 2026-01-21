Режиссер «Бременских музыкантов» поспорил с депутатом Госдумы, назвавшим фильм страшным для детей

Режиссер «Бременских музыкантов» Алексей Нужный поспорил с депутатом Госдумы Ренатом Сулеймановым, заявившим, что такое кино «страшно вообще детям показывать». Нужный допустил, что у коммуниста просто «специфический вкус», и на такую «вкусовщину» не следует обижаться.





«Я не считаю, что эту картину надо защищать. Фильм сам себя уже давно защитил: у него много зрителей, хорошие кассовые сборы, оценки в интернете. Мне совсем не обидно из-за этой критики депутата. Это же просто вкусовщина! Кто-то из зрителей любит фильм, кто-то нет. Это же не деньги, не валюта — чтобы все стремились ее любить», — сказал Daily Storm режиссер.





Он признался, что не знаком с депутатом. «Надеюсь, что это образованный, интеллигентный человек с доброй душой. Если он таковым является и так говорит — наверное, у него есть какой-то специфический вкус. И исходя из этого депутат оценивает фильм. Делать он это может смело, как ему угодно. Не считаю, что кому-то из зрителей надо за этот фильм впрягаться», — добавил Нужный.





Ранее, 20 января, на заседании в Госдуме развернулась жаркая дискуссия вокруг качества детского кинематографа в целом. Депутат от КПРФ Сулейманов раскритиковал ремейки советской классики — от «Чебурашки» до «Бременских музыкантов», которые, по его мнению, вредны для детей.





До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов также негативно отозвался о «Чебурашке» и «Бременских музыкантах». Депутат и актер считает, что это вредный кинопродукт, негативно влияющий на детей.





«Чебурашка» — это точно не детское кино. Создатели просто взяли франшизу и заработали на этом деньги. Сейчас наблюдается то же самое с «Буратино» и чудовищными «Бременскими музыкантами». Подобные фильмы не имеют никакого отношения к настоящему детскому кино», — говорил на заседании в Госдуме Певцов 14 января.





Музыкальная сказка «Бременские музыканты» по мотивам одноименного мультфильма вышла в прокат 1 января 2024 года. Роль Трубадура в сказке исполнил звезда франшизы «Майор Гром» Тихон Жизневский, а роль Принцессы — Валентина Ляпина («Жиза»).





Образ сыщика воплотил Константин Хабенский («В движении», «Статский советник»), Атаманши — Мария Аронова («Восьмидесятые»). Кошку, Осла, Петуха и Пса сыграли Ирина Горбачева («Чики», «Аритмия», «Я худею», «Громкая связь»), Дмитрий Дюжев («Жмурки», «Остров»), Аскар Нигамедзянов («Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!») и Роман Курцын («Тайный Санта»).





Картина собрала в прокате России более трех миллиардов рублей. Режиссер фильма Алексей Нужный известен как постановщик картин «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой, «Огонь» с Константином Хабенским и многих других киноработ.