В Wildberries и «Яндексе» оценили идею властей ввести новые правила для курьеров и роботов-доставщиков

В Wildberries и «Яндексе» прокомментировали Daily Storm планы властей создать спецреестр для курьеров и обязать их сдавать тесты на знание ПДД. Компании признались, что поддерживают запрос на безопасность, но выступают за то, чтобы проект был выгоден как бизнесу, так и государству.





«Регулирование должно быть сбалансированным, учитывать интересы всех сторон, создавать условия для развития бизнеса и одновременно обеспечить защиту курьеров и интересов пользователей. Мы убеждены: только в рамках конструктивного диалога можно выработать эффективные и устойчивые решения», — заявили в пресс-службе Wildberries & Russ.





В пресс-службе сервисов доставки Яндекса считают, что федеральное регулирование поможет упорядочить курьерскую деятельность и позволит выработать единые и прозрачные правила для всех регионов.





«Разделяем запрос властей на создание безопасной транспортной среды и уже системно взаимодействуем с городами, чтобы сделать доставки более безопасными. Мы обучали и продолжаем обучать курьеров ПДД, а все обращения пользователей, связанные с грубыми нарушениями ПДД или ДТП с участием курьеров, мы оперативно фиксируем и обрабатываем», — рассказали в компании.





Также, как сообщили в «Яндексе», в сервисах компании уже действуют программы страхования для всех участников процесса доставки — как для курьеров, так и для третьих лиц. Максимальная сумма выплаты по базовой страховке — два миллиона рублей, уточнили в организации.





О том, что власти начнут регулировать работу курьеров по всей России, ранее написал РБК. В статье говорилось, что для работы в доставке будет нужно войти в специальный реестр и получить разрешение, проходить медосмотр и тесты на знание ПДД.





При этом компании, работающие в сфере доставки, могут обязать страховать ответственность за причинение возможного вреда здоровью или имуществу третьих лиц, пишет издание. Планируется, что помимо живых курьеров, часть требований коснется и роботов-доставщиков.