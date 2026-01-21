Новости
Новости 18+
St
В Wildberries и «Яндексе» оценили идею властей ввести новые правила для курьеров и роботов-доставщиков
18+
Компании признались, что поддерживают запрос на безопасность, но хотели бы, чтобы проект был выгоден и бизнесу, и государству Коллаж: Daily Storm
Общество

В Wildberries и «Яндексе» оценили идею властей ввести новые правила для курьеров и роботов-доставщиков

Компании признались, что поддерживают запрос на безопасность, но хотели бы, чтобы проект был выгоден и бизнесу, и государству

Коллаж: Daily Storm

В Wildberries и «Яндексе» прокомментировали Daily Storm планы властей создать спецреестр для курьеров и обязать их сдавать тесты на знание ПДД. Компании признались, что поддерживают запрос на безопасность, но выступают за то, чтобы проект был выгоден как бизнесу, так и государству.


«Регулирование должно быть сбалансированным, учитывать интересы всех сторон, создавать условия для развития бизнеса и одновременно обеспечить защиту курьеров и интересов пользователей. Мы убеждены: только в рамках конструктивного диалога можно выработать эффективные и устойчивые решения», — заявили в пресс-службе Wildberries & Russ.


В пресс-службе сервисов доставки Яндекса считают, что федеральное регулирование поможет упорядочить курьерскую деятельность и позволит выработать единые и прозрачные правила для всех регионов. 


«Разделяем запрос властей на создание безопасной транспортной среды и уже системно взаимодействуем с городами, чтобы сделать доставки более безопасными. Мы обучали и продолжаем обучать курьеров ПДД, а все обращения пользователей, связанные с грубыми нарушениями ПДД или ДТП с участием курьеров, мы оперативно фиксируем и обрабатываем», — рассказали в компании.


Также, как сообщили в «Яндексе», в сервисах компании уже действуют программы страхования для всех участников процесса доставки — как для курьеров, так и для третьих лиц. Максимальная сумма выплаты по базовой страховке — два миллиона рублей, уточнили в организации.


О том, что власти начнут регулировать работу курьеров по всей России, ранее написал РБК. В статье говорилось, что для работы в доставке будет нужно войти в специальный реестр и получить разрешение, проходить медосмотр и тесты на знание ПДД.


При этом компании, работающие в сфере доставки, могут обязать страховать ответственность за причинение возможного вреда здоровью или имуществу третьих лиц, пишет издание. Планируется, что помимо живых курьеров, часть требований коснется и роботов-доставщиков.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Играйте по-честному»: Татьяна Ким назвала требования банков циничным уничтожением конкурентов

Глава Wildberries ответила на требования крупных банков запретить скидки при оплате картами 21 ноября 2025
Dailystorm - «Играйте по-честному»: Татьяна Ким назвала требования банков циничным уничтожением конкурентов
#яндекс #wildberries #курьер #служба доставки #сервис
Загрузка...
Загрузка...