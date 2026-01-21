«А как терпеть, когда -40 и дома дети мерзнут?»: в Иркутске более тысячи человек живут без тепла

«Я боюсь, что кто-то просто не проснется утром»





Людмила Евгеньевна — пенсионерка. Она живет в Иркутском районе, в Ушаковском муниципальном образовании, недалеко от села Пивовариха. Этой ночью температура на улице опускалась до -45 градусов. В доме — около +8. Людмила Евгеньевна говорит, что уже несколько дней подряд ходит в пуховике и шапке не только на улице, но и дома. Спит под четырьмя одеялами.





«Я не знаю, как умудрилась, но у меня дома ничего не замерзло. А у людей все перемерзло», — рассказывает она.





По ее словам, в поселке около 300 домов. Люди замерзают — буквально. Электричества не хватает: на каждый дом приходится шесть-девять киловатт. Одна батарея потребляет около двух киловатт, то есть одновременно можно включить не больше трех батарей. Чтобы приготовить еду, приходится отключать отопление. Чтобы помыть посуду или согреть воду — снова выключать обогрев.





Людмила Евгеньевна говорит, что такая же ситуация и в соседнем селе Первомайский, где около 500 домов. Жители пытались увеличить мощности, но получили один ответ: «Ждите весны».





«А есть гарантия, что весной что-то сделают? Эти люди замерзают так же, как и мы. А мы вообще как не люди», — говорит она.





«После улицы кажется, что дома тепло. Но это не тепло — это просто контраст», — продолжает местная жительница.





Женщина отмечает, что люди выходят греться на улицу и жгут костры. Кто-то уехал к родственникам, кто-то просто не выдержал холода. Среди соседей — 95-летняя лежачая бабушка. Родные сделали все, чтобы она не замерзла. Сами же выходят на мороз и греются у огня.





Людмила Евгеньевна говорит, что пыталась обращаться за помощью. Звонила в 112.

«Мне сказали, что ничем помочь не могут», — рассказывает она.





В разговоре с Daily Storm признается: больше всего пугает не мороз.





«Я боюсь, что кто-то просто не проснется утром. Будет лед», — сетует она.