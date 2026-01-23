Как насиловали третьеклассника в Челябинске: СК раскрыл детали расследования дела

В одной из гимназий Челябинска трое третьеклассников несколько дней издевались над своим сверстником. Мальчика принуждали заниматься оральным сексом в туалете на переменах, сообщила местным журналистам мама ребенка. Она обратилась в Следственный комитет и к региональному детскому омбудсмену. В Следственном управлении СК по Челябинской области рассказали Daily Storm о ходе расследования этого уголовного дела. В ведомстве заявили, что обидчиков мальчика по закону нельзя привлечь к уголовной ответственности и отчислить, а вот должностным лицам гимназии грозит уголовное наказание по статье о халатности.





Сама эта история произошла еще в сентябре 2025 года, но информация появилась в СМИ недавно. Сообщалось, что родителям об издевательствах над их сыном стало известно после общения с классным руководителем. Педагог узнала о конфликте и сразу сообщила им об этом.





Мать мальчика намерена добиться наказания для всех подозреваемых в надругательстве над ее сыном. Для создания общественного резонанса она рассказала об этой истории и своих переживаниях местным журналистам.





Мама пострадавшего: «За пару дней у меня почти все волосы поседели, а муж впал в ступор»





«Трое одноклассников его силой тащили в туалет. [Один] заводил в кабинку моего ребенка, сам с себя снимал трусы и принуждал его к оральному [сексу]», — сказала, едва сдерживая слезы, мать мальчика.





Женщина призналась, что у нее на душе очень сильная боль, но слезы все выплаканы и она взяла себя в руки. Правда, случившаяся с ребенком беда отразилась и на ее здоровье: «Я не реву, на самом деле, уже давно. За пару дней у меня почти волосы поседели». «Почему меня не было? Почему я не могла помочь своему ребенку?» — мучит себя такими простыми, казалось бы, вопросами женщина.





По ее словам, узнав о произошедшем, папа ребенка был шокирован и «вообще впал в ступор». Женщина утверждает, что в отношении ее сына были буллинг, угрозы, поэтому ребенок стал замкнутым и у него резко снизилась успеваемость по всем предметам.





«Стали появляться плохие оценки. Хотя по иностранному языку (он его очень любит) раньше были пятерки, четверки. Стали прям двойки по всем предметам. Он стал закрываться», — жалуется женщина. Она добавила, что после инцидента мамы других одноклассников тоже стали бояться за безопасность своих детей в гимназии.





Возмущенная мать добилась того, что обидчиков ее ребенка перевели в другой корпус. Однако, по словам женщины, директор ей заявила, что не обладает полномочиями отчислить этих детей.





«И мой ребенок был вынужден учиться на дистанте, пока те трое участников процесса находились в стенах школы. Я боялась его вести в школу, боялась за его жизнь», — поделилась она.





СК: Насиловал один третьеклассник, а не трое. Руководство гимназии могут наказать по статье «Халатность»





Помощник руководителя управления СУ СКР по Челябинской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Мария Плеханова сообщила, что уголовное дело расследуется с конца сентября 2025 года после обращения матери ребенка в ведомство.





«Женщина через региональных журналистов говорила, что планирует обратиться в связи со сложившейся ситуацией к главе СК Александру Ивановичу Бастрыкину. Но напрямую в Москву она не обращалась», — заметила представитель СК.





«Факты насилия над ребенком подтвердились, мать не врала. Только там конкретные противоправные действия один одноклассник совершал, а не трое [о чем ранее писали СМИ]. Да, их компания состояла из трех человек, но в ходе следствия установили, что один [издевался]», — уточнила Плеханова.





«Мы знаем, что сверстники в отношении ее сына совершили противоправные действия. Но поскольку они лица, не достигшие возраста уголовной ответственности, возбуждено дело в отношении должностных лиц школы. Детям от восьми до девяти лет, а по данной категории преступления уголовная ответственность наступает с 14. В отношении детей будут приняты меры профилактического характера. Их поставят на учет», — пояснила собеседница.





Представитель регионального ведомства указала, что дело расследуется по статье «Халатность» и по нему к ответственности могут быть привлечены директор или завуч.





«Будет дана правовая оценка насчет того, что из-за их бездействия были какие-то моменты. То, что могло предостеречь появление этой ситуации [с сексуальным насилием]. Если их халатное и небрежное отношение к службе повлекло издевательство над мальчиком — их привлекут к уголовной ответственности. Но там санкции статьи не предусматривают лишения свободы. Может быть условный срок», — заявила Плеханова.





Пока Следственный комитет не завершил расследование этого дела — руководство школы не отстранено от работы. Есть ведь презумпция невиновности, отметила она. Но если вину должностных лиц, ответственных за воспитательную работу, докажут — руководство лишится своих постов.





При этом представитель СК опровергла муссируемые в соцсетях слухи о том, что подозреваемые в насилии над одноклассником могут быть детьми влиятельных родителей и поэтому дело якобы стремятся замять: «Нет, это не так. Да, это школа довольно хорошего уровня, не маргинальная. Там ученики в целом подготовленного образовательного уровня. Потерпевший мальчик — из семьи среднего достатка. Но нет фактов, что за счет статуса родителей дело заминают».





Плеханова напомнила, что по закону педагогический состав не имеет права принудительно исключать этих несовершеннолетних детей из государственной школы. «Только если родители сами не заберут документы. Но они это не сделали. Их дети продолжают учиться», — добавила представитель ведомства.