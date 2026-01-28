Телеведущая «Спаса», пожурившая росиянок за отказ рожать из-за проблем с жильем, имеет две квартиры, иномарку и дачу в 27 «соток»

Ведущая телеканала «СПАС» на пресс-конференции призвала нерожающих россиянок «не спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь». Daily Storm обнаружил, что при этом общественница владела двумя квартирами, участком на 27 «соток» и домом в 400 квадратных метров.





Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина на пресс-конференции «Назад в будущее» заявила, что проблемы с демографией вызваны «даже не комфортом, а нашей жадностью».





«Один батюшка сказал классную вещь: «Не рожают, потому что жадные». В точку. Неужели рожденный ребёнок объест нас тарелкой супа или чего там еще?», — заявила Москвитина.





Из предвыборной декларации Москвитиной за 2021 год следует, что она владеет двумя квартирами в Москве — 124 и 55 квадратных метра. Также в ее собственности земельный участок в Подмосковье размером в 27 «соток» (2722 квадратных метра) с большим домом в 392 квадратных метра. Помимо этого, у активистки есть автомобиль Land Rover 2019 года и годовой доход в 1 миллион 625 тысяч.





Наталья Москвитина работает ведущей телеканала «СПАС», является членом Общественной палаты РФ, ярой противницей абортов и мамой четверых детей.