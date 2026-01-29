Протухшие продукты, тараканы в палатах и плохое отношение руководства: что известно об интернате Прокопьевска, где умерли девять человек

Daily Storm узнал об обстановке в психоневрологическом интернате Прокопьевска, где за январь умерли девять человек. По словам наших собеседников, постояльцев кормили испорченными продуктами, в здании были тараканы в палатах и на кухне, а руководство относилось скверно к сотрудникам учреждения, поэтому наблюдалась текучка кадров.





«С питанием проблемы были. Просроченная еда постоянно», — рассказала бывшая работница кузбасского интерната Алла (имя изменено).





По ее словам, она лично не видела случаи избиения подопечных, но слухи про это ходили. В частности, в 2024 году интернат оказался в центре скандала после появления видео, как одного из подопечных посадили на цепь и избили. Отмечалось, что причиной агрессии персонала стало то, что инвалид воровал на территории интерната.





Наша собеседница отметила: из-за придирок начальства и не самых лучших условий труда работники в интернате долго не задерживались: «Текучка кадров была действительно большая. Все, скорее, из-за такого руководства. Люди просто не выдерживали, да и зарплата была не самая приятная. Лично я уволилась оттуда по семейным обстоятельствам».





Еще одна экс-сотрудница интерната заметила, что проверки там проходят успешно, поскольку начальство узнает о них заранее и тщательно готовится: появляются новое белье и качественные продукты. Однако, как утверждает женщина, в обычные дни в учреждении можно было встретить полчища тараканов на кухне и даже в палатах.





Telegram-каналы также писали, что постояльцы интерната якобы жаловались на холод. Сообщалось, что пневмонией заболели не только пациенты, но и сотрудники учреждения. Четверых из них, предварительно, отстранили от работы.





В региональном министерстве труда и соцзащиты заявили, что проверка не выявила нарушений температурного режима. В холодный период в помещениях поддерживалась нормативная температура, а в двух комнатах для комфорта были установлены обогреватели. В ведомстве отметили, что в учреждении организовано пятиразовое питание с выбором блюд.





При этом по предписанию Роспотребнадзора в интернате устраняют нарушения в одной из душевых. После выявления случаев заболевания от работы отстранены сотрудники, отказавшиеся от обследования, еще двое ранее уволились, писали СМИ.





В местных пабликах в соцсетях пользователи сообщают, что в интернате якобы стоял «ужасный холод» и были проблемы с «тухлой пищей».





Установлено, что семь человек ушли из жизни из-за обострений сердечных заболеваний. Специалисты сейчас дополнительно уточняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего юноши. По каждому случаю будет проведена тщательная проверка.





Ранее в Минздраве Кузбасса сообщали, что при обследовании 128 проживающих в корпусе интерната у 46 обнаружили грипп А, но без симптомов. Позднее их количество увеличилось до 50, двое находились в тяжелом состоянии.





В настоящий момент в интернате ввели карантин. Специализированная служба провела дезинфекцию во всех корпусах и пищеблоке. Проводятся мероприятия по профилактике гриппа среди получателей социальных услуг и работников.





Эпидемиологическая ситуация в учреждении находится под контролем Роспотребнадзора, Минздрава и Минтруда Кузбасса. По факту гибели постояльцев интерната уже возбуждено уголовное дело.