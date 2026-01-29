«Зарплата — 29 тысяч, а работать надо за троих, еще и рот закрывают»: сотрудники кузбасского интерната пожаловались на условия

Сотрудники психоневрологического интерната в Прокопьевске (Кемеровская область), где за январь умерли девять человек, пожаловались на плохие условия труда и низкие зарплаты. По словам работницы столовой, сейчас атмосфера в учреждении накаленная, приехали проверяющие.





«То мясо, не лучшего качества, которое давали почти 500 постояльцам интерната ранее, — убрали. Сейчас другое дают. Когда проверка уедет, вернут и прежнюю продукцию. Показуха полнейшая! А как много тараканов в помещениях!.. Перед тем как повару приступить к работе, он вначале их убирает, вымывает все. И все равно, где-нибудь да заползет таракан. На возмущения поваров руководство не реагирует, еще и рты закрывает», — рассказала Daily Storm работница.





По ее словам, в целом по еде есть много вопросов. «Неоднократно приходили к нам овощи полусгнившие, просрочка. У нас терпение лопнуло», — жалуется женщина. Она заметила, что повара не виноваты в том, что им привозят такие плохие продукты: «А куда им деваться? Надо из дерьма, извините, конфетку делать».





Текучка кадров, по утверждению работницы, в интернате большая. Не хватает, в частности, людей в столовой. «Платят за совмещение копейки. Мы работаем за троих. На смене должно быть три повара, а у нас — всего один. Зарплата у официантки, которая разносит еду и убирает столовую, — 26 тысяч рублей. Повара получают 28-29 тысяч», — сообщила собеседница.





По ее словам, в таком «дурдоме» многие сотрудники просто не выдерживают работать и уходят. «Мы пашем как проклятые, баки по 50 литров таскаем. Представляете, какова такая нагрузка для женщин! Грузчиков-то нет. У нас же нет ни рук, ни ног живых. У каждого болячек выше крыши», — добавила женщина.





Она заметила, что в интернате также не хватает уборщиц, поэтому медсестры порой вынуждены сами мыть полы. «Надеемся, после этой трагедии уже не будут глаза на все закрывать и что-то изменится для проживающих и сотрудников в лучшую сторону», — заключила женщина.





Утром 29 января минсоцзащиты региона сообщило, что в интернате для лиц с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске комиссия выявила девять случаев смерти постояльцев. Позднее ведомство уточнило: семь пациентов скончались из-за проблем с сердцем, а причины смерти еще двух людей пока неизвестны.





Губернатор Кемеровской области Илья Середюк уже прокомментировал инцидент. «Информация о произошедшем в психоневрологическом интернате Прокопьевска тяжелая. Речь идет о тяжелобольных людях и человеческих жизнях. <...> На месте с 24 января работает комиссия Министерства труда и социальной защиты Кузбасса», — написал чиновник в Telegram-канале.





В СК заявили, что в интернате была вспышка вирусной инфекции. Следствие полагает, что инфекция распространилась «в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения». Возбуждено уголовное дело.