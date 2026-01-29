В Московском кластере видеоигр готовы принять иностранных разработчиков, но только из дружественных стран

Чтобы стать членом нового видеоигрового хаба в Сколково, иностранным разработчикам нужно прежде всего соблюсти главное условие: быть из дружественной страны. Желающие пользоваться всеми преференциями кластера уже есть в Иране, Индии, Индонезии и на Тайване, рассказали Daily Storm в Агентстве креативных индустрий (АКИ). Российские резиденты также рады возможности налаживать связи с иностранцами и выходить на их рынки. А еще в АКИ выяснили, что каждая 20-я видеоигра в мире выпускается в российской столице, а каждый 11-й геймер в России — москвич.
«Москва это счастливый билетик в геймдев»
В Агентстве креативных индустрий рассказали, что нужно сделать иностранным разработчикам видеоигр, чтобы стать членами московского игрового кластера в Сколково. По словам директора АКИ Гюльнары Агамовой, необходимо быть компанией из страны, дружественной России.
«У нас нет жестких ограничений, есть просто разработанное положение с критериями, которым должны соответствовать иностранные компании, чтобы они могли зайти в кластер. Ключевое — это, конечно, дружественные страны», — рассказала Агамова.
Она добавила, что уже несколько зарубежных организаций планируют присоединиться к Московскому кластеру видеоигр и анимации в ближайшее время. Например, это тегеранская студия Kingkode, специализирующаяся на мобильных спортивных и гоночных играх. Есть представители индийского игропрома и три азиатские компании: две индонезийские студии-разработчика и паблишер с Тайваня.
«Привлечение международных резидентов в Московский кластер видеоигр — одна из наших стратегических задач. Резидентство в кластере для зарубежных компаний это возможность выхода на рынки России и стран ЕАЭС, а для российских студий — способ обмениваться опытом и создавать международные проекты, не выезжая из Москвы», — прокомментировала гендиректор АКИ.
По оценкам экспертов индустрии, в Москве стоимость разработки в три раза ниже, чем в США, в два раза ниже, чем в Европе, и в 1,5 раза ниже, чем на Кипре.
Российские резиденты кластера могут участвовать в международных мероприятиях не только на его пространстве, но и за рубежом. Это позволяет им знакомиться с иностранными коллегами и продвигать свои продукты за границей. А Агентство креативных индустрий выступает медиатором между отечественными и иностранными компаниями.
«Очень важно сначала выстраивать GR-повестку, а затем бизнес-встречи. Мы за несколько месяцев до мероприятия прорабатываем контакты на той стороне. Когда заходим в те же азиатские страны, им важно, чтобы с их стороны на уровне государства знали о нашем приезде. Чтобы с нами встретились, познакомились с делегацией. <…> Мы не только вывозим наши компании за рубеж, но и минимум раз в год привозим контрагентов на наши профильные мероприятия, чтобы зафиксировать договоренности», — рассказала о роли АКИ Гюльнара Агамова.
Сами резиденты тоже довольны результатами бизнес-встреч с зарубежными партнерами. По словам гендиректора студии Game Art Pioneers Артемия Большакова, такие мероприятия плодотворно повлияли на работу его компании.
«По нашим меркам, проект «Зайчик» имел невероятный успех на азиатском рынке. Мы выходим на этот рынок. Проект стал действительно международным, когда мы вместе с АКИ включились в эту бизнес-миссию и представили «Зайчика» там. Каждая бизнес-миссия наполняет телефоны новыми контактами», — признался Большаков.
На данный момент московский кластер в Сколково стал домом для 49 компаний, 41 из которых занимается видеоиграми. Это место стало для резидентов проектом, представляющим полный цикл процесса создания и дистрибуции игр. На площади в 55 000 квадратных метров размещены студии захвата движения и звукозаписи, выставочные и образовательные пространства. По словам гендиректора АКИ, аналогов этого хаба в мире нет.
«Помимо офисов в аренду чуть больше тысячи рублей за квадратный метр, в первый год есть налоговые льготы и вся инфраструктура. Здесь находишься в сообществе таких же, как ты. Здесь проходят мероприятия, которые подсвечивают, показывают, обучают, знакомят с видеоиграми. Есть образовательные и международные программы, — перечислила Агамова. — Считаю, что Москва это счастливый билетик в геймдев. Если ты приехал в кластер, то у тебя есть все возможности, чтобы развиваться и творить».
Схожего мнения придерживаются и в Организации развития видеоигровой индустрии (ОРВИ).
«Часть времени выделяется, чтобы поездить по миру и посмотреть, что там делают с видеоиграми. Я сейчас максимально ответственно заявляю, что лучше хаба в мире я не видел. Не буду называть страны, а то обидятся. Иногда едешь куда-то, смотришь — фух, фигня! У нас лучше! И такое бывает довольно часто», — признался замдиректора ОРВИ Александр Бодров.
«Каждая 20-я видеоигра в мире выпускается в столице»
На площадке кластера также прошла презентация аналитического исследования о развитии видеоигровой индустрии Москвы. Эксперты посчитали, что за последние пять лет выручка российских компаний выросла более чем в три раза. Этому способствовали успешные отечественные релизы, увеличение доли платформ дистрибуции и интереса к российским играм. Доля последних значительно увеличилась в корзине отечественного геймера — в 2024 году почти половина расходов россиян пришлась на локальные игры.
Количество российских компаний-разработчиков достигло около 600 штук. На Москву приходится почти половина из них, при этом столичная индустрия генерирует почти 70% выручки всего сектора, в 2024 году составила больше 144 миллиардов рублей.
В 2024 году в мире было выпущено 85 000 игр, из которых семь тысяч разработано в России, включая пять тысяч в Москве.
«Каждая 20-я видеоигра в мире выпускается в российской столице. В 2024 году на Москву пришлось более половины всех разработанных в России игр, это более 3200. В основном это мобильные игры и игры инди-разработчиков. Такие продукты имеют более низкую стоимость производства, скорость разработки и высокую окупаемость», — резюмировала глава АКИ Агамова.
Ежегодно россияне тратят более 173 миллиардов рублей на покупку игр, 70% от суммы приходится на москвичей. В целом в видеоигры играет каждый второй россиянин, из них каждый 11-й живет в столице. По оценке экспертов, к 2035 году объем трат на игры в РФ достигнет 544 миллиардов рублей. По словам Агамовой, такой рост возможен благодаря увеличению популярности видеоигр, отечественного контента, импортозамещения, технологий и программ развития индустрии.