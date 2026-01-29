В Московском кластере видеоигр готовы принять иностранных разработчиков, но только из дружественных стран

Она добавила, что уже несколько зарубежных организаций планируют присоединиться к Московскому кластеру видеоигр и анимации в ближайшее время. Например, это тегеранская студия Kingkode, специализирующаяся на мобильных спортивных и гоночных играх. Есть представители индийского игропрома и три азиатские компании: две индонезийские студии-разработчика и паблишер с Тайваня.

«Привлечение международных резидентов в Московский кластер видеоигр — одна из наших стратегических задач. Резидентство в кластере для зарубежных компаний это возможность выхода на рынки России и стран ЕАЭС, а для российских студий — способ обмениваться опытом и создавать международные проекты, не выезжая из Москвы», — прокомментировала гендиректор АКИ.

По оценкам экспертов индустрии, в Москве стоимость разработки в три раза ниже, чем в США, в два раза ниже, чем в Европе, и в 1,5 раза ниже, чем на Кипре.

Российские резиденты кластера могут участвовать в международных мероприятиях не только на его пространстве, но и за рубежом. Это позволяет им знакомиться с иностранными коллегами и продвигать свои продукты за границей. А Агентство креативных индустрий выступает медиатором между отечественными и иностранными компаниями.