Способный студент, жить будет: в колледже Оренбурга рассказали о парне, провалившемся в яму с кипятком

В оренбургском колледже, где учился один из обварившихся в кипятке парней, назвали его очень способным студентом. В учреждении уточнили, что пострадавшего перевели на дистанционное обучение.





Парню, получившему серьезные ожоги, 17 лет. Он студент первого курса. «Его отец привез на занятия, и он в 08:40 шел уже к колледжу, когда провалился в яму с кипятком. Этот наш студент очень хороший, успеваемость отличная. Будет учиться теперь дистанционно», — сообщил Daily Storm сотрудник Колледжа делового администрирования, экономики и финансов, расположенного рядом с местом происшествия.





По словам собеседника, угрозы жизни парню нет, хоть пока он и в реанимации: «Врачи сказали: «Жить будет, не волнуйтесь!» Состояние у него стабильное. Молодой организм, и все, по словам медиков, в таком возрасте лечится. Нужно лишь время. Критического ничего нет. Да, он в реанимации, но так положено — потому что болевой шок. Он в местной больнице, и транспортировать его в Москву нет необходимости».





Как отметил представитель колледжа, учебное учреждение готово оказать помощь своему студенту. «Куратор группы уже на связи с его папой и мамой. Конечно, все, что нужно со стороны колледжа, — сделаем. Хотя это произошло и не в учебное время, но все равно помогать будем», — заверил собеседник.





Инцидент случился утром 30 января. В Оренбурге в результате провала асфальта два местных жителя получили травмы, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Оренбургской области. Под асфальтом проходили трубы с горячей водой, которые были повреждены, поэтому яма быстро заполнилась кипятком.





Один из молодых людей провалился в кипяток по пояс. Пока очевидцы обтирали парня снегом и дожидались скорой, в яму провалился второй.





Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По информации местных властей, поврежденный трубопровод отопления, из-за которого обвалился грунт, находится на балансе частной компании.